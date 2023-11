Madre de una compañera de clase del menor agredido en un instituto: "Ha sido muy traumático. Tienen miedo"

'Vamos a ver' ha podido hablar este lunes con la madre de una alumna de este centro, que nos ha contado situación por la que atraviesan tanto familias como estudiantes: "Mi hija el sábado empezó con mucho miedo y hoy no quería volver al centro. Ha sido muy traumático y tienen mucho miedo" , ha asegurado.

Además, esta madre ha denunciado "falta de información" por parte del centro: "No sabíamos cómo se iba a empezar la semana en el instituto. Está todo en el aire y lo único que no sabemos es que estos dos niños no van a volver al centro", ha asegurado.