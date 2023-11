Amenazas a la familia del menor que apuñaló a otros dos en Murcia: "Te vamos a matar y vamos a incendiar tu casa"

¿Se plantean marcharse del pueblo? La mujer responde: “Aquí nací y aquí voy a morir, pero si por el porvenir de mis hijos me tengo que ir, me voy. Ahora tengo que salir adelante poco a poco. Los que tienen que irse son los que no están aptos para vivir con las personas”. Aseguran que tienen una raja de medio metro en la puerta de su casa.

Antes de despedirse, la mujer ha querido dedicarle unas palabras a su otro hijo, entre lágrimas y muy afectada: “Le pido a mi hijo grande que sea fuerte y me perdone, que lo quiero, que no se venga abajo y me perdone si no le he atendido bien. Perdóname, hijo mío, te quiero, sé fuerte. Te voy a querer toda la vida, hasta el día en que me muera”.