En cuanto Edmundo Arrocet, la colaboradora detalla que "sé que Gustavo está muy enfadado con este tema, le he pedido contención, al igual que se lo pedimos antes de entrar en la casa de 'GH VIP". Además, Borrego manda un mensaje directo a Bigote: "No queremos guerras, queremos que nos deje en paz este señor de una vez, que nos da igual, no está en nuestra vida, lleva muchos años sin estar y que deje de hablar de mi madre porque ella ya no está".