La colaboradora Carmen Borrego visualiza las imágenes previas a la expulsión, donde se inicia una discusión en la casa entre Carmen Alcayde y Gustavo Guillermo. Tras esto, la hija de María Teresa Campos suelta el bombazo en plató: " Yo he hablado con Gustavo esta mañana... ". Un comentario que sorprende al propio Joaquín Prat.

Carmen Borrego continúa diciendo: "No está aislado, le he notado tranquilo y quiere aclarar las cosas ". Tras esto, la colaboradora añade desde plató: "Creo que esta noche vamos a ver bien lo que ha ocurrido...".

"Lo siento y lo he vivido durante muchos años, Gustavo no es un hombre violento en ninguno de los aspectos", sentencia Carmen Borrego sobre el que ha sido chófer de María Teresa Campos. Por último, ante los comentarios de Alexia Rivas atacando al expulsado, Carmen desvela: "Pero muchas veces tu estás metido en una discusión para calmar y salta todo por los aires... ¡a lo mejor no eres tú el responsable! Te ves en medio y terminas al final discutiendo, ¡habrá que ver quién ha provocado esa bronca!".