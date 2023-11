Juanjo Ballesta, sobre su acusación: “Es que no conozco a esta mujer, todo esto me viene grande, es de locos”

La mujer ha denunciado al actor por presunta agresión sexual

Juan José Ballesta explica que: "no conozco a esta mujer, todo esto me viene grande, es de locos”

La abogada de Juan José Ballesta lo negó todo y asegura que el actor no conoce a la denunciante

En el programa de 'Vamos a ver', comparece el actor Juan José Ballesta para explicar cómo se siente tras haber declarado ante el juez después de ser acusado de violar a una joven en un parque con hombres de varias nacionalidades, según la última declaración de la joven.

Pese a que ella ha cambiado la versión de los hechos, la joven ha asegurado en todo momento que ha sido víctima de una agresión sexual. Sin embargo, Juan José Ballesta sigue tranquilo y confiado en la declaración de los hechos: “ya he podido decir mi verdad”, comenta.

En una de las declaraciones, el actor ha dicho: “Raúl me avisó de que me iba a llegar una declaración y pregunté a todo mi entorno y a mi familia y nadie la conoce de nada”. “Yo a las 21:30 de la noche estoy en casa cenando con mi hijo, no salgo, soy actor y me dedico a mi trabajo y nada más”. La abogada del actor, Beatriz Uriarte, ha explicado a los periodistas en la salida del juzgado que las versiones de la chica son muy variadas y que no coinciden.

Juanjo Ballesta explica al programa que: "Todo esto me viene grande, es de locos"

Juan José Ballesta ha comentado en 'Vamos a ver' que no conoce de nada a estar persona, desconociendo si su objetivo puede ser económico o mediático: “Es que no conozco a esta mujer, todo esto me viene grande, es de locos”.