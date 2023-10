La mujer que ha denunciado a Juan José Ballesta rompe su silencio: "Abusó de mí en la calle"

La mujer ha denunciado al actor por presunta agresión sexual

La abogada de Juan José Ballesta habla tras la denuncia por una presunta agresión sexual: “No conoce a esta persona, por tanto, no ha podido ocurrir”

La mujer denuncia también que fue agredida sexualmente y retenida por otro hombre con anterioridad

‘TardeAR’ ha contactado con la mujer que ha interpuesto una denuncia contra Juan José Ballesta, actor conocido como ‘El Bola’. Explica que conoce al actor del barrio y asegura que todo sucedió en un parque: "Me hizo una agresión sexual".

El testimonio de la denunciante

“Un día en un parque apareció este chico Juanjo el Ballesta, me hizo una agresión sexual en la calle antes de subir a casa de Raúl, en el suelo”, narraba esta mujer, que detallaba: “Juanjo cogió su mano, me hizo daño en mis partes íntimas y abusó de mí en la calle”.

Según su relato, con ellos estaba otra persona y reproducía una conversación: “Dijo Raúl 'ahora esta que vaya al cajero, tú la acompañas y que te saque de su cuenta que tiene dinero para que puedas coger heroína para drogarte”.

En contra de lo que se había dicho hasta ahora, la denunciante no dice ser amiga del actor, cuenta que le conoce de vista en Parla: “Nos conocemos todos los que hemos crecido allí, nos conocemos de vista”.

“No duermo, lloro mucho porque me parece injusto. Siempre le he admirado a este chico y no doy crédito de lo que ha hecho conmigo”, decía.

La denunciante acusa a otra persona de agredirla y retenerla

Antes de hablarnos de lo sucedido con el actor, la mujer nos narraba la agresión que habría sufrido por parte de otro chico al que no conocía de nada. Fue una noche de fiesta en la que este hombre la habría sacado del local y previamente la habría llevado a su casa en su coche.

Cree que le echó “algo en la bebida” y que, ya en su casa, la agredió: “Me pilló a traición, me tiró contra el sofá, me tiró del pelo y me violó (…) Después de eso sacó un cuchillo y me dijo ¿Ves esto? Te atravieso y te mato”.

Pero hay más y es que dice haber estado retenida durante días: “Como no tomaba mi medicación porque él me drogaba, distorsioné totalmente mi realidad y me hizo hacer cosas que no quería hacer. Él me prostituía con hombres y hacían allí conmigo lo que querían”.