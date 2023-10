Primeras palabras de Juan José Ballesta tras ser denunciado por presunta agresión sexual: "Es mentira, se va a solucionar"

‘TardeAR’ ha podido acceder a las primeras declaraciones del actor, que asegura que todo es “mentira” y que él “está tranquilo”. Es más, parece convencido de que todo se resolverá a su favor: “Se va a solucionar. Vosotros me conocéis”.

Según el relato de la mujer, todo habría ocurrido una noche en plena calle: “Juanjo cogió su mano, me hizo daño en mis partes íntimas y abusó de mí en la calle”, aseguraba.

La denunciante afirma que se conocen de haber crecido en el mismo lugar y contaba que lo está pasando muy mal: “No duermo, lloro mucho porque me parece injusto. Siempre le he admirado a este chico y no doy crédito de lo que ha hecho conmigo”.