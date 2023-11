Cuando le preguntan por ella, se muestra muy contundente: “La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. La he visto gastarse mucho dinero en el casino: desde 100 a 30.000 euros en una noche”, declara, muy firme.

" Hay una motivación económica. Existe una deuda por una pensión de manutención que no está pagada con la mamá de su hija. Por dinero está hablando y por dinero sería capaz incluso de atribuirle a terceras personas la paternidad de su hermana ", ha contado el periodista.

Isabel Rábago ha contado lo mal que está Barbara Rey: “Me da exactamente igual lo que diga. No voy a hablar de las palabras de mi hijo, no voy a cuestionar ni una sola palabra, no vamos a hacer ningún tipo de declaración, ni yo, ni Sofía”.