La madre de Milena denuncia que su hija fue explotada sexualmente: "Al encontrase el cuerpo de mi hija había ADN de alguien encima de su cuerpo"

Comparece en el directo de ‘Vamos a ver’ Mabetys Castro, madre de Milena , la joven de 20 años que falleció en una práctica de sadomasoquismo en el piso del cliente que contrató sus servicios y que posteriormente, según la investigación, se quitó la vida. Su madre no confía en la investigación que se ha realizado y no quiere dejar la versión como está , por eso ha denunciado que Milena estaba en una red donde la explotaban sexualmente y ha contratado detectives para investigarlo.

La madre comienza la entrevista explicando la situación: “Desde el principio se nos han ocultado datos. Mi hija apareció desnuda, sin nada, hemos hecho un duplicado de su móvil y jamás estuvo en ese domicilio, han mentido, a la niña la trasladaron allí. Es sospechoso que la jueza que lleva el caso está violando todos los derechos por no darnos explicación, ni siquiera reconoce que esta persona haya matado a mi hija ".

La madre explica que "tenemos una pericial informática contratada por mí parte, que dice que la niña salió de Alcalá de Henares y fue al domicilio de la mujer de este señor, la señal de mi hija se pierde en el aparcamiento de la casa de esta señora. Tengo un vídeo en el que la puerta no estaba cerrada, ni tenía candado y nadie supuestamente ha mirado estos videos. A mí me avisaron al día después del fallecimiento de mi hija, la policía, lo primero que hizo fue dar un aviso a la prensa, hizo una campaña de desprestigio diciendo que mi hija era prostituta, que le gustaban los juegos de asfixia. Esto sólo lo hizo tres veces bajo coacciones , tenemos los mensajes y alguien la metió en eso".

Por otro lado, la madre explica que "la policía me mintió diciendo que murió de un golpe en la cabeza, se hizo lo imposible para que no viese a mi hija, ni tan siquiera en el entierro, en el tanatorio se me permitió y vi como iba de golpes. Estuvo atada y al encontrase el cuerpo de mi hija había ADN de alguien encima de su cuerpo y la rompieron la nariz".