Padre y abuelo de la mujer y la niña asesinadas en Madrid: "Estoy destrozado. Creo que ha sido un arranque de celos de él"

Sobre la relación del padre con el maltratador: “Todos los días hablaba con el y yo le ayudaba diciéndole que no se preocupara, ella me decía que discutían, pero no algo fuerte. Estaba decidida a separarse y yo no me metía en su decisión ni en las cosas que tenía que hacer, un arranque de celos la mató".

El padre comentaba que “en 2020 él se fue de las manos en una discusión y tuvo un tiempo una orden de alejamiento, se quedaba en el coche durmiendo porque no tenia donde ir, después ellos hablaron y se dieron una oportunidad, mi hija me dijo que estaba segura y yo le advertí que no se repitiera porque si no yo iba a intervenir”. “Hicieron unos viajes y me dejaban a la niña y ahí no vi nada extraño… él pensaba que ella tenía otra relación y yo le dije que no porque mi hija me lo confirmó”, ha explicado.