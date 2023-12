Testigo del nuevo altercado de bandas latinas: "El chico tenía una herida en la que cabía una mano perfectamente"

Este joven de 31 años recibe dos machetazos y se investiga la posible relación de este con el ataque de otro menor en el barrio madrileño de Tetúan: “Todo sucedió el sábado sobre las doce menos cuarto de la noche. Yo me encontraba en esta zona cuando se observaba un forcejeo y alguien sacude con un arma a un chaval, el chico gritaba que estaba herido, le socorrimos y los chicos que le atacaron comenzaron a correr y a huir ", detalla el testigo de los hechos.

Por otro lado, el testigo comenta cómo le socorrió: “ Le realicé los primeros auxilios , le bajé el pantalón para ver las heridas que tenía y poder taparle la herida lo antes posible. Este chico tenía una raja de unos cinco o seis centímetros, cabía una mano perfectamente. Después de esto, el chico herido me dijo que se notaba algo en la espalda , le quitamos la chaqueta y tenía otro pinchazo ".

Sobre la relación del joven con los agresores: “En ese momento le pregunté si les conocía de algo para saber el porqué de la situación, me dijo que no les conocía, sólo que uno dijo de atacarle sin motivo. Probablemente sea un problema entre bandas por la forma en la que ocurrió todo, pero no estoy seguro... Ayer salió del hospital, está dolorido, pero fuera de peligro y está mejor", explica el testigo.