Nadia, víctima de violencia de género con 15 años: "Cuánto más golpes me daba, más me enamoraba"

La entrevista comienza con Nadia explicando la situación: “ Me pasaba el día dándole explicaciones de lo que estaba haciendo, de dónde iba, con quién estaba. No podía ni quedar con mis amigos”.

Joaquín Prat le pregunta cómo fue el cambio del control de su vida al maltrato físico, “todo vino de golpe, al segundo mes ya hizo que me separara de mis amigas, el 21 de octubre ya me dio el primer golpe y a partir de ahí todo era muy continuo” , explica la joven maltratada.

Sobre la primera agresión, “me quedé parada y al día siguiente me pidió perdón, me dijo que no lo haría más , que iba a cambiar,. Yo le creí y seguimos juntos. Cuanto más golpes me daba, más enamorada estaba yo”, declara Nadia.

Además, Nadia explica en qué momento decide romper la relación con la que era su pareja: “Yo tenia mucha dependencia emocional. Todo lo que él quisiera yo lo hacia para que no me dejara. Aquí entra mi madre, que se puso en contacto con la ex de mi pareja, que era con la que me comparaba constantemente y de la que yo le había hablado varias veces, así que ese mismo día mi madre me dijo que me pusiera al teléfono y era ella".