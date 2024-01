El sufrimiento del piloto Carlos Tatay, con una lesión medular tras un accidente: "La Federación Española ha llegado a decirme que era una farsa"

Pese a tener su licencia en la federación y por la que se debería hacer cargo cualquier tipo de recuperación, no han tramitado su expediente y Carlos está pagando ahora mismo todo el coste de recuperación de su bolsillo .

"Acabo de recibir un comunicado de la valenciana donde hacen lo mismo, se hacen las víctimas y se tiran la pelota unos a otros. Llevo un mes en rehabilitación a punto de empezar el segundo en una clínica y me lo estoy costeando yo y Raúl Castañeda, simplemente una guerra de niños ", explica el piloto.

Joaquín Prat le comenta: "Tiene que ser durísimo ir día tras días seis horas de rehabilitación para intentar recuperar la movilidad mientras estos están con sus comunicados y sus cosas, me parece una falta de empatía con quien hace grande al deporte".

“Al final no quiero jugar sucio, no quiero ponerme a su altura, me ha llegado a decir la Federación Española que toda mi situación era una farsa, que era una invención mía y que era n mentiroso, la valenciana en cambio se ha escondido, todo esto duele a mí y a mi familia", explica el piloto.