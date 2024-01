El motivo por el que Gabriela Guillén ha ido al notario justo antes de dar su primera exclusiva

Gabriela ha visitado una notaría de Madrid y el motivo no es otro que firmar un poder legal para que su abogado pueda representarla legalmente en cualquier proceso judicial que pueda plantearse en España .

Tras ser madre el pasado 31 de diciembre de su primer hijo, fruto de su relación con el cantante, que ha dejado claro que no quiere ejercer de padre e insiste en hacer la pruebas de paternidad, la joven expresaba su malestar: "No puedo más, de verdad que no puedo más con todo lo que está pasando, lo que se está diciendo. Solo quiero criar a mi hijo en paz".