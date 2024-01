Las cámaras captan a Gabriela Guillén saliendo de casa por primera vez tras dar a luz

Gabriela Guillén arremete contra la prensa por el seguimiento

Claudia Osborne se pronuncia sobre Gabriela Guillén y se alarma al saber que su padre tiene covid: "¡Pero qué dices!"

Sandra Barneda interrumpía la tertulia en 'Así es la vida' para dar paso a una compañera que estaba a las puertas de la casa de Gabriela Guillén. En ese momento, las cámaras captaban cómo salía de casa por primera vez después de dar a luz y, sobrepasada por ello, Gabriela estallaba ante los medios de comunicación pidiendo respeto y privacidad. "No puedo salir al médico, no puedo hacer nada (...) Os pido, por favor, respeto. Estoy fatal. Ya no puedo más. Solo quiero criar a mi hijo en paz. Por favor, ¡dejadme!", decía.

Visiblemente alterada, Gabriela Guillén decía a la prensa que estaba en la puerta de su casa que no podían estar veinticuatro horas esperándola. "Lo siento mucho. He sido cordial, muy respetuosa con vosotros. Y lo que no puedo permitir es esto, ¡es un acoso!", denunciaba. La reportera de 'Así es la vida' le explicaba que no querían incomodarla y que tan solo querían saber cómo se encontraba.

"No me encuentro bien porque lo que ha pasado no lo voy a permitir. Y que sigan acosando...", decía. Pero Gabriela se veía interrumpida por una acompañante que se encaraba aún más con los medios. "Madre mía... esto se han vuelto locos todos, en serio. Os pido, por favor, respeto. Estoy fatal... No puedo más. Solo quiero criar a mi hijo en paz. Os lo pido", reaccionaba entre lágrimas.

La tensión estalla entre la madre de Gabriela Guillén y la prensa: "Nos ha empujado y golpeado a la cámara"

A continuación, la reportera de 'Así es la vida' tomaba la palabra para detallar lo que habría ocurrido momentos antes del estallido de Gabriela Guillén. "Nosotros estábamos en la puerta de la casa de Gabriela, esperando a que saliese para felicitarle por su hijo. De repente salía su madre con un carrito y hemos supuesto que era con un bebé que era el hijo de Gabriela", explicaba.

"Solo queríamos felicitarla. Se ha puesto muy nerviosa. Nos ha empujado, nos ha dado a la cámara e incluso ha llamado a la Guardia Civil que ha venido hasta aquí a identificarnos hasta ahora que se han ido. Ha sido cuando Gabriela ha salido de casa diciendo que no puede más y que quiere pasear a su hijo sin la presión de la prensa", añadía la reportera.

Raquel Arias desvela más detalles sobre la maternidad de Gabriela Guillén