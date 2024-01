El torero Juan Ortega explica por qué no se casó con Carmen Otte: "Soy el único responsable. Llevaba tiempo arrastrando dudas"

Juan Ortega desvela cómo es su relación actual con Carmen Otte

El diestro rompe su silencio mes y medio después de comunicar a su novia Carmen Otte que no se casaba minutos antes del enlace.

Juan Ortega, sobre su 'no boda': Lo asumo y pido perdón. No por la decisión en sí, sino el momento en el que la tomé"

Juan Ortega, conocido como el 'torero a la fuga' después de que dejase plantado a su pareja, Carmen Otte, minutos antes de que se celebrase el enlace y ya casi con la mitad de los empleados en la iglesia, ha hablado por primera vez de los motivos que le llevaron a tomar esta decisión.

El diestro ha roto su silencio en COPE con la entrevista que le ha concedido a Carlos Herrera. Mes y medio después de saltar al panorama mediático por comunicar a su novia Carmen Otte que no se casaba minutos antes del enlace Juan Ortega ha explicado lo que le sucedió.

Juan Ortega: "La única verdad de lo que ha pasado es que Carmen y yo somos dos personas que nos queremos mucho"

"Entiendo el follón que se haya formado, pero no me imaginaba que iba a levantar tanto revuelo", ha comenzado explicado. Además, ha querido desmentir algunas de las noticias que durante este tiempo han sonado con fuerza: "Desde que saltó la noticia, se han dicho muchas cosas que la mayoría no son ciertas. Aquí, la única verdad de lo que ha pasado es que Carmen y yo somos dos personas que nos queremos mucho. Teníamos una relación muy buena, veníamos arrastrando una serie de dudas que no fui capaz de resolver. Lo asumo y pido perdón. No por la decisión en sí, sino el momento en el que la tomé".

Ortega ha hablado también de qué le llevó a tomar esta decisión solamente una hora antes del enlace: "Entiendo del daño que puedas causar. El dolor, hubiese tomado la decisión unas horas antes y habría sido lo mismo. No deja de ser una ruptura entre dos personas que se quieren".

El diestro solo ha tenido palabras de cariño tanto para Carmen como para toda su familia: "Solamente puedo hablar bien de Carmen. Es una mujer 10, extraordinaria, que me ha hecho crecer como persona y torero, al igual que su familia. Siempre me han tratado como un hijo. Y si algo me duele y por algo estoy sufriendo es por haberle hecho daño unas personas que no son responsables de su decisión".

Ortega insiste en que el único responsable de la decisión es él: "La tomé sabiendo las consecuencias que tenía. Yo lo entiendo así. Un matrimonio es lo suficientemente serio como para hacerlo con dudas. No quería traicionar a Carmen ni a mí mismo". Además, ha contado cómo vivió ese día: "Es algo que tienes en mente, aquello no fue fruto de un arrebato, me considero una persona templada. Me gusta pensar las cosas, sobre todo las decisiones importantes. Estaba solo en mi habitación. Llamé a Carmen. Luego a mis padres, y luego al cura. Al final era la persona que nos iba a casar".