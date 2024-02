Ante esto, los reporteros quisieron saber cuál era la reacción de Bertín Osborne tras saber que ya se ha iniciado el proceso de paternidad. El periodista, al tener al cantante a escasos metros, no pudo evitar formular la pregunta: "Dice Gabriela que ya ha iniciado el trámite de paternidad, ¿no sé si has recibido alguna notificación?". El cantante, con el gesto serio y mirando al periodista, le responde de forma tajante: "No".