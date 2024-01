Antonio Rossi detalla cuál es la decisión de Gabriela Guillén sobre la prueba de paternidad que pide Bertín Osborne

Antonio Rossi ha explicado que “ Gabriela se está recuperando del parto que fue complicado y tras el shock de la entrevista de Bertín Osborne ahora mismo está decidida a que no necesita nada ni quiere saber nada de Bertín , ella mandaba ese mensaje, todo le ha sentado mal pese a estar prevenida, aunque ver el negro sobre blanco a cinco días de haber dado a luz... pues no es lo mismo".

"Ella sabia que no iba a ejercer de padre y sabia las pruebas pero está en el lado de que no necesita a Bertín, mi hijo tiene una madre y tiro adelante pero yo no me lo creo, creo que va a solicitar la demanda y estoy convencido de que lo hará cuando esté más tranquila. Cuando Bertín hablo de la prueba de paternidad o la prueba de ADN, ella respondió que vale pero que pondría sus condiciones y pasan porque si no hay acuerdo de hacerlo en armonía, pues hay demandas", explica Rossi.