El mensaje de la madre de Dani Alves en redes sociales mientras se celebra el juicio por agresión sexual: "¡Nadie la borrará!"

La victima que acusó a Alves por presuntamente agredirla sexualmente en un lavabo de una discoteca ratificaba este lunes en el juicio de la Audiencia de Barcelona. La prima de la denunciante declaraba que “En el momento que le saludé, para darle un beso me agarró la cara , y para darle el segundo beso no pude porque me estaba agarrando mucho, con una actitud babosa. Tenía la mano por la espalda y la bajó, casi me toca el culo ".

Además, la prima de la presunta víctima explicaba en el juicio que “Yo no la había visto así en mi vida. No paraba de repetir: ‘Me voy a casa, no me van a creer. Me ha hecho mucho daño, se ha corrido dentro’. Las tres nos pusimos a llorar”.