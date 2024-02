La paliza que recibió el padre de una de las niñas agredidas sexualmente en Los Villares: "La familia de los agresores vino a matarnos"

Paco Ballesta comienza la entrevista explicando que “hemos visto en el juzgado de Jaén a las personas denunciadas y dos posibles intento de homicidio es lo que se juzga”. El padre de una de las víctimas comenta que “estamos mal, pero sacando fuerzas. Tengo tres o cuatro costillas rotas, me han dado siete u ocho puntos encima del ojo. A mí me avisan de que lo están matando y yo cuando baje no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, nos bajamos del coche y le han empotrado el coche contra el suelo y le han dado una paliza. Yo recibo una paliza y me quedo tirado en el suelo, no sé si luego intentan huir, lo que si sé es que yo estaba atrapado debajo del coche.