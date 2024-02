La reportera explica desde la Audiencia Provincial de Barcelona todos los detalles del caso de Dani Alves. La periodista comenta que la " familia no ha podido acceder a la sala " y detalla que "esto está afectando bastante a la madre, el no poder entrar, se ha quejado varias veces y nos lo ha hecho mostrar en la intimidad".

En cuanto al motivo por el que la madre ni ningún familiar del brasileño pueden acceder a la sala es bastante llamativo: "Nos ha confirmado el TSJ que es el propio Daniel Alves el que no quiere que su familia entre dentro de la sala ". Tras esto, la periodista continúa diciendo: "¿Los motivos? A lo mejor no quiere que escuchen todo lo que está diciendo dentro de la sala o, al fin y al cabo, fue la familia la que mostró la imagen de la víctima, con sus nombres y apellidos".

La madre del jugador, muy decepcionada, continúa: "No tengo palabras para expresar mi sentimiento de abandono, de desprecio por los propios abogados de mi hijo que me ignoraron aquí... ellos entraron, me pidieron que no participara en la vista de desagravio aquí".