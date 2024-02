Alfonso Egea, del crimen de Castro Urdiales: "La policía me traslada que el crío de 13 años estaba enajenado y alucinando cuando lo detienen"

Joaquín Prat, tras detallar todo lo que se sabía del caso, da paso a Alfonso Egea para explicar cómo fue el crimen: "A las 20:20 horas, la abuela llama por teléfono a su hija en una llamada rutinaria que hace todos los días. La hija no descuelga el teléfono, si no que lo hace su nieto mayor , el presunto autor de los hechos, y le dice ' abuela, nos han secuestrado ".

Tras esto, el periodista experto en sucesos declara cómo la abuela se dirige con unos operativos de la Guardia Civil acceden al domicilio y encuentran pruebas evidentes de que ahí se había realizadoo un crimen: "Me dicen que era un escenario violento limpiado de forma muy torpe, con refregones . Una cocina con evidentes signos de violencia y manchas".

Sin embargo, va más allá y el periodista cuenta lo que le dijo la Guardia Civil: "Cuando lo detienen a las dos de la mañana, la frase que a mí me trasladan es: 'El crío estaba enajenado, estaba alucinando". Tras esto, pone en contexto sobre este hecho: "Es que en las últimas cinco horas de su vida ha pasado por que su hermano ha matado a su madre, has ayudado a deshacerte del cuerpo, te has fugado de la casa y acabas en un parque con unos acantilados. Es todo un sindiós lo que se encuentran los investigadores".