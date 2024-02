Las familiares de uno de los narcos detenidos por el asesinato de dos guardias civiles: "Él sólo fue a arreglar la narcolancha, es inocente"

Al comenzar la entrevista, comentan si estuvo el acusado en el momento de lo ocurrido en Barbate: “Que sí, es verdad que estuvieron en el agua , pero no fue por nada de narcotráfico ni fueron a matar a los dos policías. Ellos fueron a arreglar una narcolancha ”, explica su prima. Por otro lado, la reportera le pregunta a Esperanza si ellos iban en la goma que atropelló a los guardias civiles, a lo que responde de manera muy tajante afirmando que “no, en ningún momento ellos iban en la goma, además, tienen un video grabándose cuando eso está sucediendo, eso se lo han presentado a la jueza y ella no lo ha querido ver ”.

Naira comenta que “nosotros queremos que se haga justicia porque es una cosa que ellos no han hecho, él no se dedica al narcotráfico, aquí todos somos trabajadores”, a lo que la reportera le enumera los antecedentes que tiene el acusado por tráfico de drogas, atentar a los agentes de autoridad y blanqueo: “Todo eso está ya solucionado, no tiene nada abierto. Él hace muchos años cayó preso y sí que es verdad, pero todo el mundo tiene una oportunidad”, añade Esperanza.