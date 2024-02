Marta López nos cuenta si alguien especial le esperaba a su salida de 'GH DÚO'

Dibujando la curva de su vida, Marta López nos contó que sufrió maltrato por parte de una de sus parejas, algo que nunca había hecho público. Pero ¿Por qué ha decidido contarlo ahora? Ella misma nos lo explica: “Decidí contar algo porque desde hace unos meses lo he podido verbalizar con amigos y con gente algo que he callado”.

En el reality ha compartido espacio con su expareja, Efrén Reyero, y se ha sentido menospreciada. Cuando entraron, Marta ya sabía que él estaba conociendo a otra chica, a pesar de todo, quiso “ensalzarle” y le dio rabia porque sintió que la criticaba: “Que te tiren todo el día por el suelo, por la edad… Queda feísmo, me he sentido ridícula”.

Además, aseguraba que un mes antes “estaba durmiendo en su casa” con lo que no entiende que la desprecie diciendo que no quería una relación con ella: “Si no estoy con Efrén es porque no me ha dado la gana”.