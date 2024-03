Marta López asegura que Makoke y Laura Matamoros tienen una relación "maravillosa": "Siempre se dan besos en maquillaje"

La dedicatoria que Laura le hizo a Makoke quizo que la ex de su padre reaccionase en el plató. Este lunes han sido los colaboradores de 'Vamos a ver', programa en el que trabaja Laura Matamoros, los que han dados u opinión. La más crítica ha sido Marta López, que ha asegurado no entender nada: "Me parece que lo ha hecho con mala baba y no me parece oportuno que no se acuerde de su madre y se acuerde de Makoke. No sé porque las veo todos los días en maquillaje que se hablan, se dan besos y que tienen una relación maravillosa", ha asegurado.