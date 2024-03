Laura Matamoros grita "Makoke a la calle" antes de saltar del helicóptero y hace que esta se rompa por completo: "No me lo esperaba"

Makoke, desde el plató reaccionaba a esto, aseguraba que le estaba pareciendo un momento muy bonito con el que se estaba emocionando y que le hubiera gustado que no se hubiera acordado de ella. Y, al hablar de esto, no podía evitar romperse en directo: "Me lo he tomado a mal, pero no por mí porque tengo prioridades en mi vida". Al decir esta frase tenía que tomarse un respiro porque no podía continuar hablando y, es que, "no se lo esperaba" por su otra hija y la relación que tienen.