Las imágenes exclusivas de los dos detenidos del crimen de Cuzcurrita: se acusan entre sí y puede haber más implicados

Tras esto, el reportero detalla lo que ocurrió con los dos supuestos asesinos de Guillermo en la reconstrucción de los hechos: "Los detienen y los traen hasta aquí hace dos meses ¿Y qué ocurre? Pues que el 26 de enero empiezan a echarse la culpa el uno al otro. Para la acusación particular y para los investigadores. Antonio y Carlos son coautores, no solo de un delito de asesinato, sino también de un delito de organización criminal y otro de robo con violencia. Además, la acusación particular asegura que hay más gente metida en este ajo y que puede haber informantes. Por eso, puede haber una organización criminal detrás".