Helen Wade, periodista de la BBC, desmiente que la familia real británica vaya a emitir un comunicado sobre Kate Middleton: "Es un bulo más"

“Me temo que esto del comunicado es un bulo , todo ha podido venir por un twit de alguien. Varios medios españoles se han puesto en contacto conmigo para preguntarme y no es cierto, este comunicado no va a llegar porque no es cierto ", detalla la periodista.

“El estado de salud no es tan alarmante, se recupera bien y estuvieron el finde semana en público viendo a sus hijos en varias actividades haciendo sus deportes. No descartan que se una a la familia para ir a la misa del domingo de Pascua”, detalla Helen.

“Me imagino que los de la tienda les habrán pedido que no les hagan fotos y cuando están en colegios, el local pide por favor a los padres que no tomen fotos, puede ser por eso. A la princesa de Gales la podremos ver si no va a la misa, me imagino que hará los actos públicos en la Semana Santa”, explica Helen Wade.