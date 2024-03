Joaquín Prat reacciona a las imágenes de Kate Middleton: "Me apuesto mil euros a que no es ella"

Este lunes, el diario británico 'The Sun' publicaba unas imágenes de Kate Middleton , en compañía de su marido Guillermo, en la que realizaban unas compras en un mercado de productos agrícolas en Londres y pese a ser las primeras imágenes de la princesa, las especulaciones sobre si es ella o no se mantienen. Esto ha hecho reaccionar a Joaquín Prat, que aseguraba: “Me apuesto mil euros a que no es Kate Middleton".

Helen Wade, periodista de la BBC, asegura en nuestro programa que el comunicado que presuntamente va a hacer la casa real británica, sobre el estado de salud de Kate, es incierto: "Me temo que esto del comunicado es un bulo, todo ha podido venir por un tweet de alguien. Varios medios españoles se han puesto en contacto conmigo para preguntarme y no es cierto, este comunicado no va a llegar porque no es cierto".