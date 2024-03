Santiago ayudó a la hija de la víctima tiroteada por su expareja en Pizarra: "La niña estaba traumatizada mirando a su madre"

La reportera pone en contexto a la audiencia: “Los vecinos nos dicen que no se explican que ha pasado porque llevaban 10 años separados. La gente que le conocía dice que él siempre hablaba de su expareja y que no terminaba de asumir la separación por lo que tal vez fue ese el motivo por el que decide realizar este crimen".

“ Tal como vio a su exmujer se puso a dispararle . Yo me encontraba en el bar de mi primo tomando algo y cuando escuché el primer ruido, pensé que era un petardo, salí a la puerta y vi a un hombre disparando, corriendo y ella se desplomó. La hija se puso a pedir ayuda y al escuchar eso fui para allá", detalla Santiago.

"Me puse a atender a la mujer que tenía dos boquetes…estaba agonizando y yo intentaba calmar a la niña diciéndole que no se preocupara que no tenía nada, pero estaba en shock. Cuando pasaron 10 o 20 segundos, la mujer dio un ultimo suspiro y ya le dije a la niña que lo sentía mucho", comenta el hombre.