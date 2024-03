Unos vecinos amenazados por el atrincherado en Las Gabias: "Me dijo que se mancharía las manos con mi sangre"

Paco, otro de los vecinos de la comunidad: "Atacó a una vecina con un cuchillo…porque no la pilló, sino la mata"

Un vecino: "El problema es que este hombre ya nos amenaza con volarnos el edifico, no puede seguir así"

"Tenemos casa": el grito de los vecinos tras ser detenido el hombre atrincherado con bombonas

‘Vamos a ver’ se desplaza hasta Las Gabias, Granada para hablar con unos vecinos amenazado por un hombre de 66 años que acumula hasta 40 denuncias por destrozos y acoso.

Una de las vecinas explica que “este mismo lunes salí para pasear a mi perro cuando me lo encontré en el rellano con un martillo y en cuanto me vio se abalanzo contra mí, pegué un tirón al perro para salir corriendo. Le dio un martillazo a mi buzón”

Letizia comenta que “a mi me dijo que a final de mes le iban a dar un arma y que iba a matar a todos, tanto hombres como mujeres, niños, niñas…mi niño de cuatro años tiene miedo, me dice ‘¿mamá el hombre que no está bien nos va a hacer algo? esto no se puede concebir.

Pablo, otro de los vecinos de este edificio explica que “me dijo…’¿vecino tú sabes que está llegando fin de mes? Me voy a hacer con un arma y me voy a cargar a los hombres, mujeres y niños de este edificio’ me quedé impresionado. Lo que tememos es que llegue y cualquiera le haga algo y comernos nosotros el marrón. Sabemos que si vuelve va a venir peor".

Paco, presidente de la comunidad: "Nos sentimos desamparados, recibimos amenazas de muerte"

Paco, el presidente de la comunidad de vecinos detalla que “escuché gritos cuando rompió el buzón de la otra vecina y diciendo te voy a matar. Cuando salí a buscarlo e increparlo, se metió en la casa, mucho miedo. El problema es que si este hombre ya nos amenaza con volarnos el edifico, ¿Qué nos queda? Este señor está mal y tiene un problema. He intentado ser un buen vecino con él. No hay derecho a que los niños no puedan ni jugar

"Personalmente, el miércoles, cuando el sintió que esto estaba tranquilo, subió a tirar cosas y a decirme que me iba a cortar el pescuezo, que se iba a manchar las manos con mi sangre" explica otra vecina. Paco comenta que “nos sentimos desamparados, lo primero que hicimos los vecinos fue ayudarlo, pero solo recibíamos amenazas y encima amenazando de muerte. No le puedes increpar más allá de una voz y cuando vi que atacó a una vecina con un cuchillo…porque no la pilló, sino la mata".

El inquilino de un bloque de viviendas en Las Gabias (Granada) ha estado atrincherado en su vivienda negándose a ser detenido por la Guardia Civil después de que los agentes se desplazaran al municipio para su arresto por un delito continuado de daños tras varias denuncias vecinales. Finalmente, tras ocho horas, han conseguido llevárselo.