Alessandro Lequio reacciona al reproche de Terelu Campos a Isabel Pantoja: "Me parece de muy mal gusto. No era ni el sitio ni el momento"

Minutos antes del concierto que Isabel Pantoja dio este sábado en Madrid, Terelu Campos cargaba contra la tonadillera. Parece ser que María Teresa Campos y la cantante tenían buena relación y eso habría hecho que la hija de la periodista lanzase el siguiente dardo envenenado: "He echado de menos que Isabel me diera el pésame por mi madre. Yo no lo pude hacer por la suya porque yo no puedo acceder a Isabel, pero Isabel sí puede acceder a mí fácilmente".

La colaboradora de televisión confesó que tiene conocimiento de que "Isabel apreciaba mucho a mi madre", por lo que no entiende que no le diera el pésame y "si lo ha hecho, no me ha llegado. Y me gustaría saber si lo ha hecho saberlo, sí que me gustaría saberlo".