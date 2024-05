La youtuber Cecilia Sopeña confiesa por qué se creó un perfil en 'Only Fans': "Todo el mundo tendía a hablarme del escote..."

"Llegó un cierto punto que ni me fijo en el dinero, he tenido que pasar porque mi familia me rechace. He pagado un precio a nivel social, pero me he alegrado porque no quiero a gente que juzgue. Tengo a media familia bloqueada. Mi tía me ha denunciado a la Policía Nacional por sacar lucro de la sexualización de mi hija, es una rabieta", asegura Cecilia.

"A mi el dinero no me ha movido, por mi experiencia personal tampoco voy a ayudar a nadie a meterse en Only Fans porque no creo que sean fuertes sin ayuda psicológica para poder hacerlo. Yo no hago daño a nadie, grabo mi contenido, pero no he interactuado con nadie. Yo he contado lo bueno y lo malo, he tenido que superar todo tipo de cosas. Son muchos años trabajando por pura pasión. Si alguien quiere hacerse Only Fans no tiene porque hacer contenido sexualizado", comenta la creadora de contenidos.