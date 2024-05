El presentador añadía que "tuvo que intervenir la Fuerza Naval de Honduras" (aunque las imágenes no se emitirían en la gala por la estricta legislación hondureña que impide mostrar al Ejército en acción) y que Ángel Cristo permanecía aislado de la convivencia a la espera de conocer las consecuencias de su grave imprudencia.

Momentos más tarde, Carlos Sobera conectaba con Ángel Cristo. "Quiero pedir disculpas a la organización, al programa y a todas las personas que se han preocupado por mí, porque no he pensado en las consecuencias y he actuado de forma inconsciente", decía el superviviente en primer lugar.