Patricia Pardo reflexiona sobre la posible serie del asesinato de Gabriel Cruz: "No todo vale. No podemos blanquear la imagen de un asesino"

“ Esta mujer es la asesina de su hijo, iba a ofrecer su testimonio para una plataforma y su madre está en contra e indignada y por eso ha comparecido en la comisión de interior del Senado y creo que tiene toda la razón, hay un límite. El límite es el que está marcado por el dolor de las familias y si una madre dice basta, por aquí no , creo que todos debemos ceder, incluido el periodismo. La libertad de expresión tiene un límite y si estás causando un daño, y más de este calado a una mujer que lleva años sufriendo no hay más palabras", declara Patricia Pardo.

“Entiendo que esto es la base de nuestro trabajo y más las personas que nos dedicamos a hacer este tipo de informaciones. Por supuesto, se puede hacer un trabajo formidable respecto a una investigación policial o un juicio, pero creo que el límite es no darle voz o darle una alternativa para blanquear la imagen a un asesino. Si hay una sentencia firme, como es este caso, que constata que esta mujer es una asesina, creo que ningún periodista tiene el derecho de darle una alternativa a blanquear una conducta pasada. Esto provoca un enorme dolor en una familia y estos límites no deberíamos rebasarlos", asegura la presentadora.

Patricia Ramírez ha explicado que la asesina de su hijo no le ha pedido perdón tras el crimen, y defiende que Ana Julia no se arrepiente de lo ocurrido: "Si lo sintiera, no diría que mi hijo la insultó, que cogió un hacha. Reconocería que lo hizo, se callaría y trabajaría como cualquier preso para pagar la responsabilidad civil".