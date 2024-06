Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, sobre Ana Julia: "Me partió la vida por la mitad y amenaza con volver a hacerlo"

Patricia Ramírez ha explicado que la asesina de su hijo no le ha pedido perdón tras el crimen, y defiende que Ana Julia no se arrepiente de lo ocurrido: "Si lo sintiera, no diría que mi hijo la insultó, que cogió un hacha. Reconocería que lo hizo, se callaría y trabajaría como cualquier preso para pagar la responsabilidad civil".