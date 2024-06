La policía detiene a la 'falsa hija del rey', a sus dos hijos y a varios trabajadores tras el registro de su vivienda

“ Esta gente principalmente anuncia mentiras y lo vamos a contrastar con información que tengo aquí. Richard es una persona que estaba muy agradecida y cómoda desde el primer momento y nos pidió cobrar en efectivo, venía con una supuesta experiencia que nunca acreditó, se llevó más dinero de lo que marca el conveni o. No había contrato formal, era verbal", explica David.

"No tengo los pagos después de mayo porque se nos ha sancionado de cara a Hacienda y por lo tanto tienen estos datos. Estamos cansados de ser siempre los malos. De Alba no hemos recibido ni denuncia, se está sumando gente que ni conocemos, oficialmente nos han llegado tres denuncias y los abogados están haciendo su trabajo. De este último grupo, se les citó en un despacho de abogados para hacer el resumen de liquidaciones y no quisieron aceptar la propuesta, por lo que pensamos que quieren hacer daño de forma grupal. De las personas más veteranas siempre han estado agradecidas", detalla el 'falso nieto del rey'.