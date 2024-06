Hace cinco meses comenzaron su relación y hace tres y dos semanas, "al poco tiempo de estar juntos", la nieta de María Teresa Campos se enteró de que estaba embarazada en Jávea , en un viaje con amigos. "En realidad, yo no pensaba que saldría positivo, pero el resultado apareció rapidísimo. De repente, me agobié muchísimo…", ha contado la colaboradora de televisión.

'Vamos a ver' ha comentado la noticia y Alejandro Lequio no ha tardado en dar su opinión sobre la futura paternidad de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Deberíamos darnos la enhorabuena a nosotros también porque es un embarazo que vamos a llevar entre todos porque esto lo vamos a vivir minuto a minuto, mes a mes, año a año... no creo que lleguen a un año", ha reaccionado el colaborador.

"Tener un hijo es una gran noticia y me alegro por los padres, pero si entramos en el detalle... se podrían decir muchas cosas. Ser padres es una decisión muy importante que te marca para toda la vida, pero con solo unos meses de relación creo que ha sido una decisión precipitada ", ha concluido Lequio.

Carlos tardó algo más que Alejandra en contárselo a sus padres "por si había complicaciones". La primera en enterarse fue Terelu, ya que Alejandra cuenta que está muy unida a ella y va a su casa "cada día". "Al poco tiempo de hacerme la prueba, me preguntó qué me pasaba. Me notaba rara y muy nerviosa. Tampoco le hablaba como siempre. Igual estaba más a la defensiva. Por eso, mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón. Pensé: ‘Ahora o nunca’", ha dicho la colaboradora.