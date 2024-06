Isa Pantoja desvela cómo reaccionó su madre cuando le dijo que estaba embarazada y le lanza una pullita

La noticia del embarazo de Alejandra Rubio continúa trayendo cola. Muchos quieren saber qué piensa Terelu Campos al respecto (y por eso estará esta noche como invitada a ‘¡De viernes!’) y al hilo de esto, en ‘Vamos a ver’ le preguntan a Isa Pantoja cómo reaccionó su madre, Isabel Pantoja, cuando ella le contó que estaba embarazada.

Isa Pi tenía tan sólo diecisiete años cuando se quedó embarazada de Alberto Isla, lo que supuso un gran revuelo en la prensa rosa. Pero, ¿cómo fue esa conversación entre madre e hija cuando la joven le comunicó a la cantante que esperaba un hijo junto a su novio? ¿Cuáles fueron las palabras de la tonadillera ante esta revelación?

Lo que le dijo Isabel Pantoja a su hija cuando supo que estaba embarazada

Cuenta Isa Pantoja que su madre tuvo muy buena actitud cuando le dijo que estaba embarazada: la cantante no reaccionó “como si fuese una noticia feliz”, pero se mantuvo muy comprensiva con su hija. “En el momento, no era lo que ella esperaba”, añade.

“El momento fue muy similar al que cuenta Alejandra. Yo ya lo sabía, pero me hice un poquito la… buah. Siempre he estado muy sobreprotegida por ella y es verdad que estaba más atacada que ella y ella, en ese momento, el disgusto que tendría no se lo vi porque ella tomó las riendas de la situación y me dijo ‘no te preocupes, aquí estoy yo y lo más importante ahora es el bebé, no te alteres”.

También le dijo “ya lo hablaremos’ y, más adelante, lo hablamos y lo que me dijo fue lo típico, que cuando la pareja lleva poco tiempo no hay gran estabilidad para enfrentarse a una situación así, porque un hijo te cambia la vida por completo. Me dijo ‘hagas lo que hagas, voy a estar aquí”.

