Isa Pantoja, tras el mensaje de su madre a sus nietos: "Menos dedicatorias en los conciertos y más llamadas en directo"

Isabel Pantoja estuvo en el concierto de Almería junto a su sobrina Anabel, embarazada de su primer hijo

Isa Pantoja comparte su diagnóstico médico tras acudir a urgencias con "sensación de asfixia"

Isa Pantoja reacciona el mensaje de su madre a sus cuatro nietos durante su concierto en Almería

Isabel Pantoja sorprendía este fin de semana durante su concierto en Almería al enviar un mensaje a sus cuatro nietos, con los que actualmente no mantendría ningún tipo de relación debido al distanciamiento con sus hijos, Isa Pantoja y Kiko Rivera. La canción que la tonadillera dedicó a sus nietos fue ‘Hasta que se apague el sol’, ante la que mandó callar a todo el público presente y lanzó un sorprendente mensaje con el que no pudo contener las lágrimas: “Esta canción va dedicada a mis cuatro, no hace falta que diga nada más, a mis cuatro”.

Isa Pantoja: "Me parece absurdo porque ni pregunta por ellos. Me pone de mala leche"

Este martes, Isa Pantoja ha entrado en directo en 'Vamos a ver' para contarnos que le parece la dedicatoria de su madre: "Lo veo un poco absurdo, que haga esas reflexiones delante de la gente cuando a mí ni me ha llamado ni me pregunta por ellos. Estaba mejor, pero me ponen de muy mala leche estas cosas", ha respondido.

Isa Pantoja: "Que mi prima viva la felicidad con mi madre me parece estupendo"

Sobre las imágenes de su madre tocando la tripa de Anabel Pantoja y en las que se muestra muy feliz por el embarazo de su sobrina, Isa ha sido clara: "Eso es diferente. Que mi prima viva la felicidad con mi madre me parece estupendo"; ha sentenciado.

Isa Pantoja asustó a sus seguidores al romper a llorar en sus redes y pasar la tarde en urgencias

Isa Pantoja ha reaparecido tras su fuerte crisis de ansiedad, provocada por su miedo a asfixiarse por su problema de salud. La hija de Isabel Pantoja ha compartido su diagnóstico médico tras acudir a urgencias por este frágil estado que le lleva provocando falta de aire durante varios días. Ahora, la que fuera concursante de 'Supervivientes', se ha sometido a varias pruebas y conoce al detalle qué es lo que le ocurre para encontrarse así de terriblemente mal.