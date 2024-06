La hermana del hombre asesinado por su hijo en Totana: "No maltrataba a su mujer de tal manera que su vida corriese peligro"

La hermana de Joaquín, el hombre fallecido y que acusan de maltrato familiar, cuenta su versión ante la audiencia, aunque no quiere dar la cara: "Ellos discutieron, como algunas veces discutían, como cualquier matrimonio. Mi hermano le pidió dinero y por eso discutieron, ésa es la versión que yo sé".

"No, la vida de mi cuñada no corría peligro, no era una mujer maltratada. Ellos discutían por la economía o por discusiones de temas del matrimonio", comenta la entrevistada. Tras esto, la hermana del asesinado apunta: "En ningún momento mi hermano la maltrataba de tal manera que su vida corriera peligro".