El informe completo sobre la investigación y detención de Carlos 'El Yoyas': "La novia pasaba numerosas horas en el domicilio"

'Vamos a ver' muestra el informe policial con el que se consiguió la detención de 'El Yoyas'

El informe de los Mossos de Esquadra: han sido captados en diferentes ocasiones recibiendo en su domicilio particular abultados pedidos

El recibimiento de los presos a Carlos 'El Yoyas' en la cárcel y las confesiones a su abogado: "Sus padres van a visitarlo este fin de semana"

Después de la detención de Carlos Navarro, 'El Yoyas' en una operación conjunta con los Mossos y la Policía Nacional tras 19 meses huido por delitos hacia su mujer y sus dos hijos, 'Vamos a ver' emite el informe de los mossos sobre 'El Yoyas', donde se revela que es un individuo con enorme habilidad para eludir la acción policial.

El Referido prófugo contaría con una profusa red de vínculos familiares que le facilitarían su ocultación y le estarían proporcionando cobertura para hacer posible su subsistencia sin salir de la vivienda en la que se oculta. La novia actual del fugitivo viene siendo captada acudiendo al reseñado domicilio en su vehículo particular, entrando con una llave propia y transcurren numerosas horas hasta que abandona la vivienda. Han sido captados en diferentes ocasiones recibiendo en su domicilio particular abultados pedidos para, posteriormente, introducir las bolsas en su vehículo particular y llevar el pedido al domicilio de ocultamiento.

El equipo de ‘Vamos a ver’ se desplaza hasta Torre de Claramunt, Barcelona, para hablar con uno de los vecinos de 'El Yoyas' que ha sido detenido después de estar 19 meses en busca y captura por una condena machista hacia la que fue su pareja, Fayna Bethencourt.

“Le hemos visto alguna vez por los bares de aquí y en alrededores. Estando en orden y captura había salido alguna vez a comprar tabaco. Aquí tiene una casa familiar a la que vino y se encerró ahí", detalla el vecino.

La búsqueda de 'El Yoyas' se intensificó en estos últimos meses

“Antes de esa orden de detención era habitual verlo y después no se sabían si era rumores, pero ya este vecino lo ha confirmado en directo. En estos 19 meses los investigadores tienen claro que no se movió de esta urbanización y la búsqueda ha tenido varias fases donde ha sido siempre prioridad encontrarle, en este último mes es evidente y de hecho las fotografías del padre y la novia accediendo a la puerta, son de este mes de junio, ósea que se intensificó en estos meses", explica Mayka Navarro.

"Cerca de él vive una de las dos hermanas, el cuñado, el padre y también se le ha visto en os seguimientos asistiendo a Juan Carlos Navarro. Como mínimo dos meses no vio el sol el individuo y tenía lo mínimo para sobrevivir. Lo más importante es que desde ayer duerme en prisión a la espera de lo que dicte la jueza por esas condenas que alcanzan unos siete u ocho años", comenta a periodista.

Por último Joaquín Prat añade: “cinco años y ocho meses por maltrato continuado, más previsiblemente un año más de condena por esta fuga que ha durado 19 meses y que concluye cuando entran mossos y la Policía Nacional en ese domicilio y él pregunta ‘¿Quién cojones se ha chivado?’

Mayka Navarro muestra durante la conexión en directo de 'Vamos a ver' cómo es el lugar en el que ha sido detención Carlos Navarro 'El Yoyas' por los agentes de la policía. Un operativo que ha durado unos 19 meses.

Joaquín Prat arranca el programa con la noticia de Carlos 'El Yoyas': "Ha sido detenido en una masía de Barcelona, en una operación conjunta de Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra". Tras esto, el presentador explica que sobre el fugitivo "pesaba una condena de cinco años y ocho meses de cárcel por maltratar de forma continuada a su expareja".

Así es el masía donde se escondía 'El Yoyas': con cinta para correr, no salía al jardín, era la segunda vivienda de sus padres y tenía absolutamente de todo

La periodista conecta desde la fachada del domicilio en el que ha sido detenido el maltratador de Fayna. La reportera explica que "todo ha ocurrido a las seis de la mañana", una operación conjunta de Policía Nacional y Mossos d'Esquadra donde "también se han trasladado unidades de la canina".

La masía de la detención de Carlos Navarro se encuentra en la localidad Torre de Clamunt, "que está a una hora y cuarto de la ciudad de Barcelona". Por otro lado, Mayka Navarro cometna que "hay que saber si ha estado siempre en esta casa durante el tiempo que ha permanecido en búsqueda o si la utilizaba como refugio principal y, mientras tanto, se iba escondiendo". En cuanto a esta vivienda, la periodista aclara: "Los mossos estuvieron ya aquí en su momento, esto es una segunda residencia de los padres de Carlos".

"Me dicen fuentes de la investigación que han estado vigilando y controlando al individuo que durante los último meses de la investigación, Carlos prácticamente no salía ni al patio. De hecho, aquí están sus dos perros", apunta la periodista. Tras esto, Mayka informa: "Carlos 'El Yoyas' tenía hasta una cinta de correr dentro, tenía absolutamente de todo y no salía prácticamente de casa".

Por último, la periodista ha hablado con los vecinos del lugar y todos apuntan a que la investigación de los agentes ha sido muy discreta. Además, nadie se había percatado de la presencia del detenido en la localidad: "Algunos de los vecinos nos dicen que se han enterado por los medios de comunicación, ha sido todo muy sigiloso y él no ha opuesto resistencia".

'Vamos a ver' emite los audios que Carlos Navarro 'El Yoyas' envió a su hijo menor amenazando a su madre, al padre de ésta e incluso a la nueva pareja con la que Fayna Bethencourt había rehecho su vida. Joaquín Prat, que escucha los gritos con atención, no da crédito y reacciona en riguroso directo.

El programa publica los audios en los que 'El Yoyas' se dirige a su hijo pequeño a gritos, en tono amenazante y mostrando su lado más agresivo: "Dile a tu puta madre que me puede mandar a la Guardia Civil, a la Policía o la Legión. Me cago en la p* madre que parió a los maderos, a los picoletos y a la legión". Tras esto, amenaza en el audio: "Me va a comer la po* la Guardia Civil".

Por otro lado, Carlos 'El Yoyas' amenaza gravemente al padre de Fayna y luego estalla al hablar de la pareja de ésta: "A éste lo voy a reventar con mis propias manos, díselo a la puta de tu madre". Pero no queda ahí la cosa, pues los comentarios se agravan cada vez más: "Dile a tu puta madre que a ver si tiene coño de mandarme al gordito. Yo sí le reviento al cabeza p** con el que está. Voy a matar al puto gordo de mierda ese. ¡Por placer le voy a reventar la cabeza!, ¡por placer!". Unos audios muy duros dirigidos hacia su propio hijo: "Es un puto comemierda, gordo motero".

Joaquín Prat, a Carlos 'El Yoyas: "A ver si ahora es tan valiente en el hotel reja"

El presentador no da crédito al escuchar los audios de 'El Yoyas', alucinando con el tono amenazante y las graves acusaciones que realiza al pequeño de su familia: "Esto se lo está diciendo a un menor, a su propio hijo... Yo creo que escuchando estos audios queda claro cuál es el perfil de este individuo".

Los colaboradores no dudan en catalogarlo como "un maltratador de libro" y Joaquín Prat le manda un mensaje a Carlos 'El Yoyas': "A ver si es tan valiente ahora que va a entrar en el hotel reja... con los policías y la Guardia Civil". Antonio Requejo aprovecha para comentar los audios: "Ahora va a poder decírselo a la cara a los agentes".