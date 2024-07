Además Alexia Rivas explica: "Por la parte de ella, lo que han acordado es que guarde silencio y que borre todas las conversaciones, capturas... Lo que pasa que sólo se cumple una parte del contrato de Escasssi, que es la de pagar la cantidad de dinero pactada, lo que no realiza es la retirada de la denuncia, es decir, la confirmación de que no ha tomado acciones legales en el Juzgado. Cuando no le llega dicha confirmación, la teoría de esta mujer es que nunca le denunció, que fue un farol para que ella se callara".