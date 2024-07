Avance exclusivo de la entrevista a Mª José Suárez en '¡De viernes!': "Veo unos movimientos raros de Álvaro, pero sin saber que había alguien en casa"

"Yo veo unos movimientos raros de Álvaro , pero sin saber que había una mujer o un hombre... sin saber que había nadie en la casa. Me levanto a las 05:30 de la mañana y le veo en línea, entonces le pregunto qué le ha sado y me dice que se ha desvelado y está mirando una receta", comienza contando la modelo.

La modelo también habla de la conversación que habría mantenido con Valeri, la mujer que tuvo relaciones con Álvaro Muñoz Escassi mientras estaba con ella, y en la que salen a la luz unos vídeos sexuales: "Yo tengo un correo de esta señorita en el que me dice: "Hola María José, la persona con la que tú estás no es la que tú crees. Hasta creo que vosotros os grababais practicando sexo. Yo no quiero verme envuelta en esta historia... Prostitución, extorsión... Yo tengo la versión de Valeri y ella no considera haber extorsionado a Álvaro", asegura.