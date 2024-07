Maria José Suárez reacciona a las declaraciones de Valerí: "¿Qué problema va a tener conmigo?"

Sin embargo, a pesar de su silencio la polémica continúa y es que Valeri, a quien él acusa de extorsión, sigue negando las acusaciones y asegura que es Álvaro quien le dejó dinero a deber tras no pagarle el tiempo que estuvieron juntos: "Tú la cometiste y ahora debes pagar por tus errores".

Quien sí ha hablado es María José Suárez. La modelo continúa con su vida al margen de la polémica y disfruta de la playa. A través de sus redes sociales, ella misma daba las gracias a sus seguidores por los piropos que le lanzaron tras su entrevista en '¡De viernes!'. Sin embargo, nos cuenta que ella se veía "demacrada" y que ahora se ve mejor tras recuperar un par de kilos de peso: "Yo me veían tan fea..."

Ante los micrófonos de la prensa, María José respondía tras las declaraciones de Raquel Bernal, exmujer de Álvaro: "Es una divina, yo solo tengo palaras bonitas para Raquel: me abrió las puertas de su casa, me compró más de cien vestidos de mi colección..."

A quien no responde es a Valeri, ni cuando dice que se sabrá toda la verdad ni cuando habla de Álvaro como un "cliente" : "Muy bien... bueno...", decía María José.

La madre del hijo de Álvaro Muñoz Escassi respondía a las preguntas sobre la polémica, sin embargo, no sabía qué decir cuando le preguntaban si el jinete fue celoso en su relación: "Hace 17 años que no estoy con él ¿Tú te crees que me acuerdo? Recuerdo que era una cosa normal".