El trabajador que fue agredido en plena calle por su jefe tras reclamarle 50 euros: "Quería meterme dentro de la nave, no me fiaba..."

La víctima cuenta cómo el empresario le engañó: "Yo soy DJ y me ofrecieron trabajar para eventos como bodas y demás. Todo iba bien hasta que empezaron los impagos"

"Tenía mis datos, nunca me dio de alta en la Seguridad Social ni me hico un contrato. Yo se lo reclamaba y me daba largas", describe sobre cómo funcionaba el empresario

En plena calle, cuando le reclama lso 50 euros por el montaje de unos altavoces: el empresario enloquece, saca el billete, lo rompe, lo tira al suelo y da un tortazo a la víctima

'Vamos a ver' muestra las durísimas imágenes en las que un empresario de Sevilla abofetea a uno de sus trabajadores y para devolverle unos 50 euros que le debía por un trabajo, parte el billete y se lo tira al suelo delante de sus ojos. Una grave agresión de la que ha querido hablar la víctima, Raúl Ruiz, aportando todos los detalles de lo ocurrido.

Las imágenes hablan por sí solas. El empresario y su mujer agreden tanto verbal como físicamente a uno de sus trabajadores. El joven se acerca a la puerta de la nave a reclamar el dinero que se le debía por haber realizado unos servicios a la compañía y el propietario, lejos de responder de buena manera, quiere darle una paliza, agrede al chico con un tortazo en la cara, saca los 50 euros que le debía y se los tira al suelo después de haber partido el billete ante sus ojos.

Raúl Ruiz, víctima, es Dj's y explica cómo nació su relación con el empresario: "Lo conocí en septiembre del 2023 en un bolo, me ofrecieron trabajar con ellos para eventos como bodas y demás". Sin embargo, todo cambió solo unos meses más tarde: "Todo era normal hasta febrero, ahí se torció todo, los pagos empezaron a llegar tarde...".

Además, el empresario en ningún momento quiso dar de alta a su trabajador en la Seguridad Social ni hacerle un contrato laboral: "Este hombre tenía todos mis datos que supuestamente los iba a usar para darme de alta en la Seguridad Social, lo cual nunca hizo". Raúl Ruiz, bastante afectado por la estafa laboral, añade: "Yo reclamaba y reclamaba, él me decía que tal día se iba a hacer. Cuando me pasaba para hacerlo, curiosamente no se podía ese día. Lo llamaba y me daba largas...".

El motivo de la agresión: 50 euros por un trabajo que realizó en enero

Raúl Ruiz explica el motivo por el que fue a reclamar su dinero y que originó la agresión que se ve en el vídeo: "Fue un trabajo que hice el 5 de enero por el montaje de dos altavoces y por el que se me iba a pagar 50 euros. Se dijo que se me iba a pagar más tarde y me han estado largas hasta hoy".

En el momento previo a la agresión, Raúl comenta que cuando llegó "le dije de forma bastante educada que me hiciera la liquidación de ese dinero, ya que yo ya había finiquitado mi relación laboral con él y este hombre me recibió de esta forma". Se refiere a los gritos, amenazas, empujones, agarrones y, sobre todo, el brutal tortazo que le da por 50 euros.

Patricia Pardo se interesa por su situación legal en esa empresa y Raúl Ruiz sentencia al dueño de la compañía: "Con esta persona nunca firmé un contrato, le repetí en numerosas ocasiones que quería tener un contrato y que se me diese de alta". Tras esto, añade: "Amigos del gremio ya me habían avisado, cómo era esta persona, incluso antes de trabajar con él... por lo que pudiese pasar, decidí ir con amigos porque me esperaba cualquier cosa y pusimos los móviles a grabar".