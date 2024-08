El motivo de las 'caras largas' de Terelu Campos y Alejandra Rubio en la cena con Carlo Costanzia: "A ver si se acaban las especulaciones"

En 'Vamos a ver', Carmen Borrego ha revelado el motivo de que esa cena no fuese la más divertida de todas. La hermana de Terelu Campos ha confesado que mientras estaban cenando en aquel chiringuito de Málaga, el tiempo no acompañó y comenzó a llover en mitad de la velada.

Carmen ha comentado que su hermana miraba al cielo continuamente porque caían gotas : "Cuando tú estás en la playa, tienes una cena con tu familia y empieza a llover, pues no te vas a poner a reír. Por eso mi hermana mira al cielo. Mira al cielo porque está lloviendo, nada más. No hay que sacar nada".

"Me sorprendió enormemente, como se conocieron hace poco", ha criticado Bigote Arrocet. Tras esto, ha criticado la actitud que tiene Terelu Campos con el embarazo de su hija: "Terelu, por favor, di la verdad. ¿Qué va a decir? Que apoya a su hija, pero no se lo ha tomado bien".

Carmen Borrego no ha podido aguantar estas declaraciones del ex de María Teresa Campos y ha cargado contra él: "Creo que hay límites y hay que respetar los códigos de una pareja para saber lo que uno quiere y el otro no. Entiendo que se haga, pero a mí no me gusta porque los padres son los únicos que tienen derecho a desvelar cosas tan íntimas como el sexo de su bebé".