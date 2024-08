Otro de sus familiares también ha confirmado que Julián Muñoz ha tenido una recaída. Se trata de su nieto Juan Redondo, que lo ha confirmado el pasado martes en 'TardeAR' : "Está en una situación complicada, no te voy a mentir. Le veo como una persona mayor que está en esa situación con esa enfermedad, pero bueno... Tiene miedo, pero está contento porque estamos todos con él".

Según palabra de Elia, Julián Muñoz no ha tenido una recaída: "Empeorar no ha empeorado, es el estado de salud que tiene. No ha ido a peor. Él está recibiendo un tratamiento y es verdad que de vez en cuando tiene que ir por los efectos secundarios y entonces tiene que estar ingresado unos días".