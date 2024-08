Isabel Pantoja y Mariló de la Rubia han vuelto a hablar, según Kike Calleja: los detalles

"Las cosas están bastante tensas en la familia Pantoja", aseguraba el reportero en alusión al ratito que pasaron juntas Anabel Pantoja, sobrina de la cantante, junto a su pareja y Mariló, con quien trabaja: "A Agustín no le sentó bien, a Isabel tampoco. Estuvieron además pendientes para ver esas fotos y han tenido sus más y sus menos".

Pero parece que intentaban ponerse en contacto con Isabel, no lo conseguían así que habrían acudido a Mariló "para que solucionara un problema que existe". Ella habría intentado contactar por whatsapp con Isabel, le dijo que tenía que hablar con ella y la tonadillera "descolgó el teléfono": "Fue una llamada breve, me dicen que se mostró muy indiferente". Mariló le trasladó la petición e Isabel le habría respondido así: "Le dijo 'gracias', ya me ocupo de esto".