Exclusiva | El mensaje de Mariló de la Rubia con el que termina su relación de amistad con Isabel Pantoja

Por otro lado, ha dejado claro que Mariló no está dispuesta a estar con Agustín Pantoja: "Eso era una relación de tres: Isabel, Agustín y Mariló. Ella no va a pasar de nuevo el peaje de pasar por las órdenes de Agustín". Leticia Requejo ha señalado que la decisión de Mariló no ha sido precipitada: "No es una decisión que tome en caliente".